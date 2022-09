🎥 Goal De Ketelaere wordt afgekeurd, maar AC Milan wint wel moeizaam van Sampdoria

AC Milan speelde zaterdagavond op het veld van Sampdoria. Het moest een helft met 10 spelen maar won uiteindelijk wel.

Charles De Ketelaere zag voor de tweede keer zijn eerste doelpunt voor AC Milan afgekeurd. Dit keer stond Olivier Giroud buitenspel waardoor de goal van De Ketelaere opnieuw werd afgekeurd. Ook de vorige keer stond een andere speler buitenspel.

Milan stond op dat moment al 1-0 voor dankzij een goal van Messias na zes minuten. AC Milan leek alles onder controle te hebben maar ze gaven hun voorsprong nog uit handen na de rust. Eerst was er de vreemde rode kaart voor Rafael Leão. Hij wilde op een hoge voorzet met een omhaal proberen te scoren, maar raakte daarbij met zijn scheen het gezicht van een tegenstander en kreeg zijn tweede gele kaart.

🟥 | Een poging tot retro loopt helemaal fout voor Rafael Leão. 😓 #SampMilan pic.twitter.com/SbBq7htWzW September 10, 2022

Sampdoria was al komende en scoorde via Djuricic in minuut 57. Milan trok het laken toch nog naar zich toe dankzij een goal van Giroud op penalty. Sampdoria kreeg ook nog kansen in de slotfase maar AC Milan hield stand. Aster Vranckx viel ook nog dertien minuten in voor Milan.