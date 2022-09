Kristof D'Haene heeft geen verklaring voor zware nederlaag: "Ik begrijp het ook niet"

KV Kortrijk heeft thuis een klap in het gezicht gekregen van KV Mechelen. De aanvoerder van de Kerels, Kristof D'Haene, had na de nederlaag geen verklaring voor de 1-4 nederlaag.

Het is moeilijk om een 1-4 nederlaag te accepteren, en dat weet ook Kristof D'Haene. "Het doet veel pijn. We waren vandaag gewoon niet goed genoeg. Als je 1-4 verliest, is dat niet goed genoeg voor iedereen hier bij Kortrijk", vertelde de aanvoerder aan Sporza na de match. De Kerels waren vol vertrouwen na hun overwinning in Eupen, maar het mocht niet baten.

"We hadden heel veel hoop gehaald uit de overwinning op Eupen. Ik begrijp echt niet waarom we vandaag zo weinig hebben laten zien," zei D'Haene. "We moeten er samen over nadenken, met het oog op de volgende wedstrijd. We hebben dit weekend niet op ons niveau gespeeld", besloot de kapitein. Volgende week gaan ze op bezoek bij Anderlecht, dat met een 1 op 12 ook helemaal uit vorm is.