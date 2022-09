'Grote schoonmaak bij Barça gaat in januari door en ook de clubiconen worden niét gespaard'

FC Barcelona begon afgelopen zomer met een grote schoonmaak om de enorme loonlast te drukken. De ruimingswerken zijn echter nog niet voorbij. In januari mogen - of beter gezegd: het is eerder van moeten - vier grote namen vertrekken.

Enkel op die manier kan FC Barcelona in de toekomst nieuwkomers blijven inschrijven. Alle inkomende transfers werden - en zeker in het geval van Jules Koundé - ingeschreven, maar de loonlast blijft als een molensteen rond de Catalaanse nek hangen. SPORT weet dat Barça in januari opnieuw gaat leuren met Frenkie de Jong, maar dat is niet alles. Ook Gerard Piqué, Jordi Alba en Memphis Depay mogen vertrekken. Het trio wil niet opnieuw inleveren én speelt geen hoofdrol meer in de plannen van Xavi Hernandez.







