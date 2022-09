🎥 OFFICIEEL Diego Costa gaat dan toch aan de slag in Premier League

Na zijn transfervrije vertrek bij Atletico Mineiro in Brazilië in januari gaat de 33-jarige spits aan de slag in de Premier League.

Diego Costa gaat aan de slag bij Wolverhampton. Hij tekende er een contract voor de rest van het seizoen en moet helpen de blessure van Sasa Kalajdzic op te vangen. De komst van Costa liep niet van een leien dakje in Wolverhampton. Costa kreeg eerst geen werkvergunning, maar na een beroepsprocedure van de club kwamen de nodige papieren toch in orde. Costa speelde van 2014 tot 2017 al voor Chelsea in de Premier League. Hij scoorde toen 59 keer in 120 wedstrijden. Wolverhampton heeft op dit moment zes punten uit zes matchen. It's official. ✍️ pic.twitter.com/FXcgReSlsr — Wolves (@Wolves) September 12, 2022