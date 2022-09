Opmerkelijk: Franse politie geeft Frankfurt-fans strikte regels mee: 'Geen clubkleuren in de stad' en 'Geen fans in toeristische gebieden'

De Franse politie kijkt met de nodige zorgen uit naar Marseille-Eintracht Frankfurt van dinsdagavond. Na de rellen bij Nice-Köln willen ze een gelijkaardig scenario vermijden en ze hebben dan ook strikte regels gecommuniceerd naar de Duitse club.

De twee harde supporterskernen hebben niet de beste reputatie. En dus neemt de Franse politie opmerkelijke maatregelen. Er zijn regels voor de meegereisde Duitse fans en die kreeg Voetbal International te zien...

1. Het zingen van clubliederen en dragen van clubuitingen is verboden in het stadscentrum van Marseille.

De politie wil voorkomen dat fans van Olympique Marseille worden uitgelokt en dat het tot een clash komt in de stad.

2. Het is voor fans van Frankfurt verboden om zich van maandagmiddag tot en met dinsdagmiddag op straat en pleinen in het eerste, tweede, zesde en zevende district van Marseille te bevinden.

De politie van Marseille wil geen Duitse fans in de toeristische gebieden hebben. Ook het stadion van Olympique Marseille staat in de hierboven genoemde districten.

3. Fans van Frankfurt mogen niet individueel naar het stadion komen.

De politie wil de beweging van Frankfurt-fans als groep in de gaten houden en dus zijn er bussen geregeld die de Duitse fans naar het stadion van Olympique Marseille brengen. Er zal politiebegeleiding zijn. Een traditionele mars richting het stadion is verboden door de Franse politie.

4. Het wordt sterk afgeraden om buiten het stadion clubkleding van Frankfurt te dragen.

De politie van Marseille probeert alle provocaties weg te nemen voor het begin van de wedstrijd. Deze tip is overigens ook overgenomen door Frankfurt zelf, omdat ook de fans van Olympique Marseille niet als lieverdjes bekendstaan.

5. Zonder kaartje geen toegang tot het terrein rond het stadion

In Marseille verwacht de politie druk genoeg te zijn met alle mensen die de wedstrijd willen zien in Stade Vélodrome, fans die geen kans hebben om het stadion in te komen zijn dan ook niet welkom.