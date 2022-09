Bayern München wint opnieuw van Barcelona in de Champions League

Op de tweede speeldag van de Champions League heeft Bayern München gewonnen van Barcelona.

Bayern München won de vorige drie confrontaties met Barcelona in de Champions League met de 2-8 uitschieter in 2020.

Barcelona was zeker voor de rust de betere ploeg en kreeg heel wat kansen. Onder meer de van Bayern over gekomen Robert Lewandowski kon de kansen niet afmaken.

Na rust had Bayern aan 5 dolle minuten genoeg om de wedstrijd naar zijn hand te zetten. Lucas Hernandez en Leroy Sané scoorden in minuut 50 en 54. Nadien had Barça geen antwoord meer klaar.

Bayern München gaat aan de leiding in groep C met 6 op 6. Barcelona is tweede met 3 op 6.