Champions League: Tottenham verliest van Sporting, Inter wint tegen Viktoria Plzn

De eerste twee wedstrijden van de Champions League op dinsdag zijn afwerkt.

Sporting CP - Tottenham Hotspur

Tottenham morstte met de kansen in Lissabon en kreeg in het slot van de wedstrijd het deksel op de neus. De Portugezen pakten uit met een slotoffensief. Eerst kopte Paulinho de thuisploeg in minuut 90 op voorsprong, even later zette Arthur Gomes de kers op de taart na een fenomenale solo. Sporting pakt 6 op 6, Tottenham 3 op 6.

Viktoria Plzen - Inter

Inter moest in Tsjechië op bezoek bij Viktoria Plzen. Inter speelde nog altijd zonder Lukaku. Inter domineerde zowat de hele match. De vervanger van Lukaku, Edin Dzeko, scoorde na 20 minuten de openingsgoal. Twintig minuten voor tijd scoorde Denzel Dumfries de 0-2. Inter pakt 3 op 6, Viktoria Plzen heeft 0 op 6.