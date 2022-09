Rangers daagt UEFA uit en speelt ondanks verbod toch "God save the Queen"

De Schotse club had aan de UEFA toestemming gevraagd om af te wijken van het Champions League-protocol en het Britse volkslied af te spelen voor de aftrap. Dat verzoek werd afgewezen, de UEFA liet enkel een minuut stilte en het dragen van rouwbanden toe ter ere van de overleden Britse koningin Elizabeth II.

Rangers, dat historisch nauwe banden heeft met de koninklijke familie, liet het volkslied echter toch weerklinken na de minuut stilte. Mogelijk levert dat de club een sanctie van de UEFA op.

Spelers en toeschouwers zongen de nieuwe versie van het Britse volkslied, waarin ‘God save the Queen’ is veranderd in ‘God save the King’, verwijzend naar de nieuwe koning Charles III. (Belga)

This, by bloody brilliant Rangers fans, has to be one of the most moving tributes to Her Majesty The Queen that any of us have seen thus far. pic.twitter.com/kWMeCtUrxi