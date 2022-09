De coach van Southampton heeft een boodschap Roméo Lavia na diens blessure

Roméo Lavia is nog uit met een hamstringblessure en kan niet spelen tegen Aston Villa. Coach Ralph Hasenhüttl heeft een boodschap voor hem.

"Ik zie dat het zwaar voor hem is", vertelt Ralph Hasenhüttl over Roméo Lavia. "Het is niet gemakkelijk voor hem. Het voelt aan als een echte break, terwijl hij heel sterk begonnen was."

Lavia speelde voor Southampton elke minuut als defensieve middenvelder. Tegen Chelsea scoorde hij ook, maar hij moest later naar de kant door een hamstringblessure. Zo miste Lavia al de wedstrijden tegen Wolverhampton en Brentford. Ook zal hij niet meespelen tegen Aston Villa.

"Zo'n blessure moet een kans zijn om je lichaam helemaal eens helemaal te controleren en om je zwakke punten te leren kennen", ging Hasenhüttl verder. "Daaraan kan hij dan werken. Ook kan hij dit als kans gebruiken om fysiek sterker te worden en om competitief te zijn in deze zware competitie."