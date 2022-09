Onuachu krijgt nieuwe rol bij Racing Genk: "Hij voelt zich daar goed bij"

Beetje bij beetje is Paul Onuachu zich naar zijn oude vormpeil aan het toewerken. Wouter Vrancken vraagt echter de nodige aanpassingen van zijn spits.

Onuachu is nog altijd niet de oude, maar de vooruitgang is merkbaar. “Er zit zeker evolutie in. Er is veel nieuws op hem afgekomen de laatste tijd. Hij moet nu dingen doen die hij hiervoor niet moest doen”, zegt trainer Wouter Vrancken op zijn persconferentie.

“Bij FC Midtjylland had hij een bepaalde speelstijl waarin meer fysieke arbeid verwacht werd. Dat is nu ook de bedoeling. Paul is gewend om in de box te zijn en doelpunten te maken.”

Vrancken wil veel meer dan dat zien van zijn spits. “Wij willen meer variatie in zijn spel brengen en hem niet alleen als pivot gebruiken. Hij voelt zich daar goed bij.”