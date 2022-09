🎥 Nederlandse coach geeft interview van het weekend: "Is hij de VAR? Dat kan niet! Ok, dan is het penalty" en "Slappe L-U-L"

Cambuur ging op zaterdagavond met 5-1 onderuit bij RKC Waalwijk en blijft zo met vier punten in de onderste regionen achter.

Er gebeurde heel wat tijdens de wedstrijd. Cambuur zag Hoedemakers én Bangura uitgesloten worden in de eerste helft, de tegenpartij kreeg ook een strafschop.

Het interview met coach Henk de Jong na de wedstrijd was er wel eentje om duimen en vingers vanaf te likken.

Ook hij werd uitgesloten en legde achteraf uit waarom. "Ik noemde de ref een slappe L-U-L. En ik neem dat niet terug", klonk het bij ESPN.

"Ach, de VAR ... Dat rood was terecht, maar ik vraag me af of ze zondag bij Bas Nijhuis zouden tussenkomen." Waarop de commentator van dienst hem diets maakte dat Nijhuis de VAR was: "Ah, dan was het strafschop." Ironie ten top, een interview om in te kaderen.