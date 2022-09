🎥 'The Special One' José Mourinho gaat helemaal uit zijn plaat: veldbestorming en rode kaart

José Mourinho is en blijft José Mourinho. Dat heeft hij ook op zondag nog een keertje bewezen tegen Atalanta.

AS Roma verloor met het kleinste verschil van Atalanta Bergamo, maar vooral de beelden van José Mourinho zullen de wereld rondgaan.

The Special One was het niet eens met een beslissing van de arbitrage. Zaniolo kreeg een fout tegen in plaats van een strafschop.

En vervolgens ging Mourinho dan maar als een briesende stier het veld op, wat hem op een rode kaart kwam te staan.