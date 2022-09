Het gelekte WK-shirt van de Belgen is nu ook officieel bekend gemaakt

Het WK-shirt van de Belgen was eerder deze maand al gelekt, net voor de wedstrijden in de Nations League is het ook officieel bekend gemaakt.

De Rode Duivels komen deze week nog eens samen voor de twee Nations League wedstrijden thuis tegen Wales op donderdag 22 september en uit bij Nederland op zondag 25 september. Het zijn de laatste wedstrijden van de Nations League. Voor het WK dat eind dit jaar wordt gespeeld hebben de Duivels natuurlijk ook een nieuw tenue nodig. Dat heeft de voetbalbond nu officieel voorgesteld. Ook de Red Flames zullen vanaf nu in dit nieuwe thuisshirt spelen. De Rode Duivels zullen debuteren in hun nieuwe thuisshirt tegen Wales. Meet our new @adidasfootball #WorldCup shirts! 👕😍 #DEVILTIME #FLAMETIME pic.twitter.com/OOvBLNJAGt — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 19, 2022