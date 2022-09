Rüdiger blikt terug op transfer naar Real Madrid: "Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt"

Antonio Rüdiger verhuisde in het tussenseizoen van Chelsea FC naar Real Madrid. De verdediger voelt zich héél thuis in de Spaanse hoofdstad. En daar speelt Carlo Ancelotti een heel grote rol in.

"Ik kan een heel erg mooi verhaal vertellen over mijn transfer naar Real Madrid", valt Antonio Rüdiger met de deur in huis bij Sport1. "Een dag voor mijn officiële presentatie was ik net verhuisd naar mijn nieuwe woning. Ik was aan het barbecueën met mijn familie toen opeens de deurbel ging." Jawel, Carlo Ancelotti stond onaangekondigd op de stoep. "Dat was een héél speciaal moment. (lacht) De coach kwam bij ons aan tafel zitten en leerde mijn familie kennen alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Ik ga eerlijk zijn: zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Geen enkele trainer heeft dat ooit voor mij gedaan."