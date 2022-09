Gareth Southgate kan in extremis nog speler bij de selectie van Engeland halen

De Engelse bondscoach heeft dinsdag nog een extra speler bij zijn selectie gevoegd voor de wedstrijden in de Nations League.

Engeland moet in groep 3 van de A-divisie sterk aan de bak tegen Italië en Duitsland. Momenteel staan de Engelsen immers met 2 op 12 allerlaatste in hun groep.

Vrijdag spelen de troepen van Gareth Southgate in Milaan tegen Italië. Maandag ontvangen ze Duitsland in Londen. Hongarije (7) leidt in de poule voor Duitsland (6) en Italië (5).

Dinsdag heeft Southgate nog Jordan Henderson aan zijn selectie toegevoegd. De kapitein van Liverpool is hersteld van zijn hamstringblessure.