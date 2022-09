Waarom Tielemans zich géén zorgen maakt om uitblijven (top)transfer

Youri Tielemans leek op weg om een zekerheid te worden in de transferoverzichten, maar de Rode Duivel voetbalt nog steeds bij Leicester City. Al maakt hij zich sowieso geen zorgen over zijn toekomst.

Voor alle duidelijkheid: die toekomst ligt niét in het King Power Stadium. De contractonderhandelingen - de overeenkomst van Tielemans loopt in juni af - zijn al eventjes stopgezet.

Bovendien is het jeugdproduct van RSC Anderlecht niet van plan om eender waar te tekenen. Arsenal FC, Manchester United, Newcastle United, AC Milan,... Allemaal snuffelden ze aan de middenvelder, maar telkens was er wel een punt waardoor het niet concreet werd.

En toch maakt Tielemans zich geen zorgen. De Rode Duivel is er héél goed van bewust dat hij in januari gegeerd wild zal zijn. Leicester wil hem na het seizoen niet transfervrij zien vertrekken, waardoor de transfersom wordt gedrukt.

Leuke én lucratieve aanbiedingen volgen

En we zitten in een (vreemd) WK-jaar. Vlak na het feestje in Qatar opent de wintermercato de deuren. Mits enkele goede prestaties in het Midden-Oosten zullen de leuke én lucratieve aanbiedingen sowieso volgen.