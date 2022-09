Bondscoach zet spelers op scherp voor tweeluik in Nations League: "Sommige spelers zullen hun vorm moeten etaleren"

Voor wie niet gemotiveerd is voor de Nations League had Roberto Martinez een boodschap: voor sommigen - zelfs als ze er al lang bij zijn - zal het toch een laatste test worden. Al moeten anderen - zelfs zonder al te veel speelminuten - zich geen zorgen maken.

Martinez ziet het ook als aanloopwedstrijden richting WK, dat binnen zeven weken begint. "Deze twee wedstrijden gaan ons alle info geven die we nodig hebben om onze definitieve selectie te maken", zei de bondscoach. "Een paar spelers gaan er - als ze fit zijn - altijd bijzijn. Anderen, die er ook al lang bij zijn, zullen hun vorm moeten etaleren. Het zal bij hen afhangen van minuten en prestaties in deze twee matchen. Er zullen dus jongens zijn die zullen afvallen."

Om plaats te maken voor jongere spelers en jongens in vorm. Eden Hazard heeft natuurlijk ook weinig speelminuten, maar hoeft zich absoluut geen zorgen te maken. "Ik heb de gelukkigste Eden in maanden gezien. Hij kan weer lachen. Ik krijg altijd dezelfde vragen over Eden, maar zijn mindset zit goed. Hij kijkt ernaar uit om op het veld te staan. Een hele match? Een uur zou al heel goed zijn, maar we zullen zien tijdens de match."

En polyvalente spelers hebben ook altijd een streepje voor. "Dendoncker kan een oplossing zijn achteraan. Dat heeft hij al bewezen, ook nog tegen Polen. Wales is een andere wedstrijd, een andere tegenstander. Leander wil een middenvelder zijn, maar hij kan in de defensie helpen."

Wie zich zeker geen zorgen hoeft te maken, is Thibaut Courtois. De beste doelman ter wereld mag vooraf zeggen dat hij geen zin heeft in wat Nations League-matchen. Hij zou zelfs met één goeie arm nog mee mogen. "De vorm van Courtois is inrukwekkend. Mentaal staat hij op de top van zijn kunnen. Hij weet ook dat hij het verschil kan maken. Zelfs op training haalt hij het hoogste niveau."