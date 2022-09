📷 De gekke statistieken van Kevin De Bruyne bij Manchester City

De Rode Duivel zit in de vorm van zijn leven bij Manchester City. Samen met De Bruyne domineren ze de Premier League.

De uitstekende prestaties van Kevin De Bruyne bij Manchester City zijn ontelbaar, want hij heeft het ene na het andere geweldige seizoen achter de rug. Twee maanden voor de start van het WK zit de Rode Duivel in de vorm van zijn leven, dat tonen ook de statistieken aan.

ESPN publiceerde onlangs enkele hallucinante cijfers over onze landgenoot. In de Premier League staat KDB bijvoorbeeld op de eerste plaats in het aantal gecreëerde kansen, het aantal gecreëerde vrije kansen, het aantal assists en het aantal verwachte assists. De dominantie van de Cityzen in de competitie wordt nog versterkt door zijn zes assists en één doelpunt dit seizoen.