Albert houdt zich niet in: Witsel blijft op middenveld, Dendoncker niet zeker van plek en Hazard door status naar WK

Philippe Albert houdt zich niet in over de vraagtekens voor het WK. Witsel, Dendoncker en Hazard: bij die drie Rode Duivels is het niet helemaal zeker wat er met hen gaat gebeuren.

"Witsel in de verdediging, dat houdt totaal geen steek", is Albert duidelijk bij Sudinfo. "Dat is hetzelfde als De Bruyne op de positie van Meunier laten spelen omdat die een goede voorzet met rechts kan trappen. Er zijn zo van die meubels in je huis die je niet van plaats verandert. Simeone had Witsel achteran nodig om te depanneren. Martinez gaat geen formule wijzigen die al tien-twaalf jaar werkt."

Witsel dus niet in de verdediging. Dendoncker dan wél? "Ik weet dat Dendoncker in juni drie goede prestaties heeft geleverd, maar ik vraag mij af of de voorkeur op het WK niet naar Boyata zal gaan. Hij heeft niet bij Club getekend om niet te spelen. Na de winterstop zal hij wel aan spelen toekomen. Ik ben daarentegen niet zeker of Dendoncker niet op de bank zal belanden bij Aston Villa."

© photonews

Hazard ziet Albert enkel naar het WK gaan door diens status. "Momenteel zijn Vinicus en zelfs Valverde bij Real gewoon beter dan Hazard. Als je kijkt naar zijn speelminuten en volledige matchen in de laatste drie jaar, weet je dat er zich geen groots WK van hem aankondigt. Martinez kan het niet permitteren om hem thuis te laten, maar is hij er echt van overtuigd dat Eden meer kan zijn dan een joker op het einde van een match?"