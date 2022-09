Axel Witsel denkt na over de volgende stap in zijn carrière: "Misschien kan ik ooit wel trainer worden"

Ondanks zijn prima prestaties bij Atlético Madrid denkt de 33-jarige Axel Witsel al na over de volgende stap in zijn voetbalcarrière.

Axel Witsel heeft nog een contract bij Atlético Madrid tot het einde van het seizoen. Hij zal dan 34 jaar zijn en hij begint stelselmatig na te denken over de volgende stap in zijn carrière. “Misschien kan ik ooit wel trainer worden, het zou kunnen. Het tactische heeft me altijd geïnteresseerd en ik ben een trainerscursus begonnen. Ik wil in het voetbal. Ik ben 33 jaar en we zullen wel zien. Ik wil nu nog profiteren van mijn spelerscarrière. Zo lang mogelijk”, vertelde hij op de persconferentie van de Rode Duivels.

Twee van zijn voorgangers van de 'Gouden Generatie' zijn hem alvast voorgegaan. Vincent Kompany en Thomas Vermaelen zijn allebei trainer geworden. De kans is dus groot dat Axel Witsel hen gaat vervoegen. Of komt er toch nog eerst een terugkeer naar Standard als speler?