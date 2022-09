Bryan Ruiz neemt afscheid van het profvoetbal

Voormalig smaakmaker van onder andere AA Gent, Bryan Ruiz, heeft afscheid genomen van het profvoetbal. Dit kondigde hij woensdag aan.

Eind december zal er een afscheidswedstrijd worden gespeeld tussen twee van zijn voormalige clubs. Dit zijn LD Alajuelense en FC Twente. Daarin neemt hij definitief afscheid van het profvoetbal.

Voor zijn transfer naar FC Twente speelde Bryan Ruiz in België van 2006 tot 2009 bij AA Gent. In Nederland kende hij misschien wel zijn grootste successen met een landstitel, de beker en tweemaal de supercup. In 2011 stak hij Het Kanaal over en ging in Londen voetballen bij Fulham. De Premier League lag hem minder en hij ging op uitleenbasis naar PSV. Nadien volgde Sporting Lissabon, Santos en uiteindelijk in 2020 FC Alajuelense waar zijn carrière begon.

Als international van Costa Rica verzamelde hij 143 caps.