🎥 Nations League: Hongarije verslaat Duitsland dankzij pareltje, Italië stuurt Engeland naar divisie B

In de A-Divisie van de Nations League werden vanavond twee wedstrijden afgewerkt in de zogenaamde 'Groep des doods'.

Duitsland 0-1 Hongarije

Duitsland en Hongarije zouden onderling uitmaken wie naar de halve finale van de Nations League zou gaan. De Hongaren wonnen al twee keer tegen Engeland en ook nu begonnen ze het best aan de wedstrijd. Na 18 minuten konden ze scoren via Adama Szalai. De assist kwam op naam van Szoboslai. Szalai ston bij een hoekschop op de goeie plaats en scoorde met buitenkant voet.

Duitsland kon niet meer tegen scoren en het bleef zo 0-1 in de Red Bull Arena. Hongarije moet maandag in zijn laatste wedstrijd nu nog tegen Italië spelen. Als de Hongaren minstens gelijk spelen zijn ze zeker van de halve finale van de Nations League.

Italië 1-0 Engeland

In een heruitgave van de EK-finale moest Engeland winnen tegen Italië om de degradatie naar divisie B te vermijden. In de vorige confrontatie in juni eindigde de match op 0-0.

De match bleef lang gesloten maar twintig minuten voor het einde brak Raspadori de ban. De speler van Napoli haalde een lange bal fantastisch uit de lucht en controleerde de bal mooi, legde hem dan klaar voor zijn rechtervoet en verschalkte zo doelman Pope.

Engeland is door de nederlaag al zeker van degradatie naar divisie B. In de laatste match tegen Duitsland maandag kan daar niets meer aan veranderen.