🎥 Bloedneus houdt Cristiano Ronaldo niet tegen

Portugal moest op bezoek in Tsjechiƫ vanavond. Na een kwartier spelen zag het er even naar uit dat Cristiano Ronaldo niet meer verder zou kunnen.

Het zag er even niet goed uit voor Cristiano Ronaldo. De Portugese superster kwam namelijk hard in aanraking met de vuisten van de Tsjechische doelman. Dit toen hij voor een hoge bal ging in het strafschopgebied. De bal had hij niet, maar hij kwam hard terecht tegen de vuisten van doelman Thomas Vaclik.

Er was wat oplapwerk nodig want Ronaldo bloedde hevig uit zijn neus. Gelukkig voor hem en Portugal kon hij verder. Het zal tot na de wedstrijd afwachten zijn of hij verdere schade heeft opgelopen.