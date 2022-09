Antoine Griezmann kan hopen op meer speelminuten na Nieuwjaar

Antoine Griezmann is momenteel nog verhuurd door Barcelona aan Atlético Madrid, maar kan mogelijk La Liga deze winter al de rug toe keren.

Volgens La Gazzetta dello Sport wil Juventus de Franse spits namelijk overnemen. De Italiaanse sportkrant denkt dat Griezmann de ideale man is die kan samenspelen met aanvalsleider Dusan Vlahovic.

Griezmann zit in de Spaanse hoofdstad momenteel in een moeilijke situatie, omdat hij door een constructie in het contract niet meer dan een half uur mag spelen. Daar lijkt de aanvaller genoeg van te hebben.