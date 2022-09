Louis Van Gaal vol vertrouwen: "België speelt altijd op dezelfde manier, we zijn klaar"

Nederland kan de finale van de Nations League (in eigen land) haast niet meer missen. Louis van Gaal heeft vertrouwen.

Als Nederland de finale van de Nations League nog wil ontlopen, dan moet het al met drie goals verschil verliezen van de Belgen.

Vertrouwen

En dus is er vertrouwen: "Als de Belgen ons hier kunnen komen verrassen, dan zal dat verdiend zijn en dan zeg ik bravo aan hen."

"Maar ik heb vertrouwen in mijn spelers en geloof in hen. Ze zullen goed voorbereid zijn. We hebben de analyse van België gemaakt: ze spelen altijd op dezelfde manier en dat zal niet op één dag wijzigen."