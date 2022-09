Martinez gelooft er nog - voorzichtig - in, maar wil ook revanche: "Ik wil de juiste mentaliteit zien"

Roberto Martinez ga je niet betrappen op negativisme. Naar de buitenwereld toe alvast niet. Onze bondscoach beweert dat hij er nog in gelooft morgen in Nederland. Hopelijk kan hij zijn spelersgroep daar dan ook van overtuigen.

Al zal dat wel voor de match moeten gebeuren, want Martinez mag niks op matchdag zelf doen in de neutrale zone. "Ik ga enkel in de tribune zitten. Voor Thierry Henry is dit een mooie kans. Ik kan de wedstrijd wel zoals anders voorbereiden. Enkel in de rust zal ik niet in de kleedkamer aanwezig zijn. Ik mag geen contact hebben met mijn technische staf."

Martinez wou ook niet gezegd hebben dat wie morgen nog eens in de tribune zit het WK zo goed als zeker mag vergeten. "Als het WK morgen zou beginnen, dan wel ja. Maar nu zijn er nog acht weken en er kan nog vanalles gebeuren: blessures, vormdips... Ik hoop gewoon dat we deze periode met een goed gevoel kunnen afsluiten, want het worden nog acht lange weken hierna. Mentaal is dat toch belangrijk."

En wat verwacht hij van de wedstrijd? Met drie goals verschil winnen tegen Nederland is zowat 'Mission Impossible'. "We kunnen de Final Four nog bereiken. Maar ik wil vooral een goede mentaliteit zien. We willen winnen. Na de nederlaag in Brussel willen we revanche nemen. Het is de perfecte voorbereiding op het WK, want we spelen tegen een goede tegenstander."