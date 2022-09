Toby Alderweireld voelt zich goed in zijn sas op positie centraal en ook in het algemeen: "Elke dag is een feest voor mij"

Toby Alderweireld leeft ontspannen naar de wedstrijd tegen Nederland toe. De verdediger ziet het vooral als een voorbereidingswedstrijd voor het WK, maar... "Ze hebben ons toch wel gemotiveerd, we willen laten zien dat we de Rode Duivels zijn en waar we voor staan."

Al wordt het wel heel moeilijk om Nederland nog voorbij te steken voor de groepswinst. Ze moeten met drie goals verschil winnen. "Een mirakel nodig? Je moet er altijd in geloven. Je moet het proberen. In Nederland is het natuurlijk altijd moeilijk en zeker als je met zoveel goals verschil moet winnen. Het wordt een moeilijke verplaatsing, maar er is reden genoeg om te knallen. We moeten deze campagne afsluiten met een goed gevoel richting WK."

Bij onze noorderburen is het geloof alvast groot. Op hun persconferentie vandaag klonk het al dat ze er redelijk gerust in zijn en zelfs zullen winnen. "Kijk, we haalden vorige wedstrijd niet het niveau dat we kunnen halen. Nu moeten we tonen dat we de Rode Duivels zijn en laten zien voor welk spel wij staan. Wat ze zeggen geeft toch iets van motivatie. Maar als we top zijn kunnen we van iedereen winnen. Wij moeten aan de bal de juiste kwaliteit brengen. Er is altijd ruimte en daar moeten we van profiteren."

Met Toby Alderweireld nu vast op die centrale positie in de verdediging. "Ik ga eerlijk zijn: ik vind het prettiger om daar te spelen. Ik kom veel aan de bal. Eén van mijn kwaliteiten is toch het spel lezen. Ik voel me daar enorm goed. En ik voel me ook goed in mijn vel. Nu speel ik elke week een match op niveau. In Qatar moest ik veel uit mezelf halen en veel in de gym zitten. Nu komt letterlijk alles vanzelf. Ik ben enorm gelukkig. Elke dag is een feest voor mij."