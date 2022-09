Barcelona en Xavi in nood na dramatische interlandperiode

De interlandperiode bezorgt Barcelona en trainer Xavi een kater.

Heel wat spelers van Barcelona hadden interlandverplichten en zeker vier spelers zijn gaan daar niet goed van terug komen.

De Nederlanders Memphis Depay en Frenkie De Jong moesten de Nederlandse selectie verlaten met een blessure. Hoe lang zij uit zijn is nog niet bekend. Ook nieuwkomer Jules Koundé viel uit bij Frankrijk met een hamstringblessure. Hij zou een maand uit zijn.

Erger er aan toe is Ronald Araujo. Hij liep een blessure op aan zijn adductoren en is al zeker 6 tot 8 weken out is bevestigd door Barcelona. Maar AS meldt nu dat Araujo mogelijk ook onder het mes moet en daarmee zeker acht maanden buiten strijd zou zijn.

Daarmee heeft Xavi nog maar drie centrale verdedigers over. Ancien Gerard Pique, de Deen Andreas Christensen en Eric Garcia. En dat terwijl Barcelona zowel in de competitie als in de Champions League nog stevig aan de bak moet voor het WK.