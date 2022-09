Mexico in rep en roer: Bondscoach slaat training over om... wedstrijd van thuisland te bekijken

Opschudding in Mexico: de bondscoach ligt onder vuur omdat hij een training over sloeg om een wedstrijd van Argentinië te bekijken.

Tata Martino was zich van geen kwaad bewust. In aanloop naar een wedstrijd tegen Peru sloeg de bondscoach een training over om naar de wedstrijden tussen Argentinië en Honduras te kijken (3-0).

Argentinië is een tegenstander van Mexico in op WK en de bondscoah liet zijn assitent de training leiden. Doordat het een openbare training was, merkten de fans al snel op dat de trainer er niet was. Zij verwijten hem dan ook een gebrek aan betrokkenheid en toewijding.

Mexico won van Peru met 1-0 en de bondscoach kwam achteraf met een verklaring voor zijn afwezigheid op de training. "De supporters komen niet naar de training voor een handtekening van mij. Het is niet dat ze me niet mogen, maar ze hebben natuurlijk liever een handtekening van de spelers".