Frank Raes bijzonder positief over Onana: "Doet me denken aan Patrick Vieira"

Amadou Onana heeft zijn debuut in het basiselftal bij de Rode Duivels alvast niet gemist. De commentatoren zijn bijzonder positief.

Onana werd tegen Nederland voor de leeuwen gegooid en kon zich meer dan verwacht laten gelden. Een geslaagd debuut als basisspeler voor de youngster, zo vindt ook Frank Raes.

“Amadou Onana vond ik wel heel sterk. Hij deed me denken aan Patrick Vieira. Da's een groot compliment, want we misten zo'n type in onze nationale ploeg”, klinkt het op Sporza.

“Onana is fysiek sterk, schuwt de duels niet en duikt ook op het gepaste moment op in de zestien van de tegenstander. Wat mij betreft mag die een basisplaats ambiëren in Qatar.”