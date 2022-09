Keuzes maken richting WK in Qatar: wat met Dries Mertens?

Dries Mertens verkaste deze zomer van Napoli naar de Turkse competitie. Gaat hij met de Rode Duivels mee naar het WK?

Is er nog een rol weggelegd voor Dries Mertens op het WK in Qatar? Op die vraag moet bondscoach Roberto Martinez een antwoord geven. Voor enkele analisten is hun keuze snel gemaakt.

“Dries Mertens lag in balans met Thorgan Hazard”, verklaart René Vandereycken in Het Nieuwsblad. “Mertens heeft heel veel gedaan voor de nationale ploeg, maar ik kies toch voor Hazard omdat die polyvalenter is en ook op de vleugel uit de voeten kan. Maar dit was wel mijn moeilijkste knoop om door te hakken.”

“Van Mertens ben ik altijd fan geweest, zowel van de voetballer als van de mens”, zegt Franky Van der Elst. “Maar om eerlijk te zijn: ik vond het al nipt om hem mee te nemen naar het EK. We hebben genoeg andere opties.”