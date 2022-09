Qatar roept honderden burgers op om militaire dienst te verrichten op WK

De Qatarese regering heeft een opvallende ingreep gedaan om de beveiliging op het WK te verzorgen. Volgens persbureau Reuters hebben ze honderden burgers opgeroepen om hun verplichte militaire dienst te verrichten op het WK.

De golfstaat heeft personeelstekort om het WK in goede banen te leiden en dus zijn honderden burgers, waaronder diplomaten in het buitenland, opgeroepen voor een verplichte militaire dienst waarbij ze de beveiliging van het WK moeten verzorgen. Reuters kreeg een aantal documenten in bezit waaruit blijkt dat die mensen getraind zullen worden om de wachtrijen aan de stadions te begeleiden, fans te fouilleren en smokkelwaar op te sporen.

In Qatar wonen 2,8 miljoen mensen, maar slechts 380.000 daarvan hebben de Qatarese nationaliteit. "Ze moeten hun patriotische plicht vervullen", kregen ze te horen. Op veel enthousiasme werd dat blijkbaar niet onthaald. In Qatar is er sinds 2014 een dienstplicht voor mannen tussen 18 en 35 jaar oud. Ze moeten minstens vier maanden bij het leger trainen.