Allen naar Antwerpen? Er zal een ongezien fandorp verschijnen tijdens matchen van de Rode Duivels

Nog minder dan twee maanden vooraleer het WK in Qatar afgetrapt wordt. De meeste steden hebben inmiddels beslist om geen fandorpen in te richten. Allen naar Antwerpen?

In de Waagnatie in Antwerpen zal er tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels wél een feestje te vinden zijn. Er zal in de evenementenhal een groots fandorp worden ingericht.

Het Nieuwsblad weet dat het een ongezien feest zal worden. Een gigantisch scherm, lichtshows, de beste DJ's, foodtrucks,... De Rode Duivels moeten nu enkel zien te winnen.