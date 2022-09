Invaller Messi leidt Argentinië naar zege en record van Italië ligt binnen handbereik

Argentinië is onstopbaar in aanloop naar het WK. Dinsdagavond moest Jamaica eraan geloven terwijl bondscoach Lionel Scaloni de helft van zijn basisploeg rust gunde. Zelfs Lionel Messi moest op de bank beginnen.

Niet dat ze hem nodig hadden, want na 13 minuten stond de 1-0 al op het bord. Lautaro Martinez bood City-aanvaller Julian Alvarez een makkelijk doelpunt aan. Na een uur kwam Messi dan toch nog op het veld en de aanvoerder scoorde - net als tegen Honduras - twee keer.

Daardoor is Argentinië nu al 35 interlands op rij ongeslagen en het record van Italië - 37 wedstrijden zonder nederlaag - komt in zicht. enaren. Argentinië speelt nog voor het WK een oefeninterland tegen de Verenigde Arabische Emiraten (16 november). In de groepsfase van het WK in Qatar zijn Saoedi-Arabië, Mexico en Polen de tegenstanders.