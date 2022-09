Tottenham-trainer Antonio Conte ontkent een terugkeer naar Juventus: "Dat zou onrespectvol zijn"

Antonio Conte lijkt niet op weg voor een terugkeer naar Juventus. Op een persconferentie ontkende hij de geruchten.

Dit seizoen heeft Juventus het moeilijk. Na 7 speeldagen staan ze in de Serie A 8e met 10 punten. Daardoor ligt trainer Massimiliano Allegri al enige tijd onder vuur. Onder meer ex-coach Antonio Conte werd al genoemd als zijn opvolger.

Conte ontkende op een persconferentie in de aanloop van de top van Tottenham op het veld van Arsenal: "Dat zou onrespectvol zijn. Onrespectvol voor Allegri en voor mezelf bij Tottenham. Het seizoen is nog maar net gestart en ik voel me goed bij Tottenham."

In het verleden was Conte al trainer voor Juventus. Tussen 2011 en 2014 leidde hij de Oude Dame naar 3 landstitels.