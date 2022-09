Ingreep in Challenger Pro League: Japanse trainer van Deinze na enkele maanden al weg

In de Challenger Pro League is de eerste trainerswissel in de maak. De trainer van Deinze die aan het seizoen begon, doet alleszins niet langer voort.

Takahisa Shiraishi en Deinze zijn in onderling overleg uit mekaar gegaan. Zo verwoordt de Oost-Vlaamse club het alleszins op zijn webstek. "Deze morgen heeft hoofdtrainer Takahisa Shiraishi besloten om, voor het welzijn van het project, zijn functie als hoofdtrainer ter beschikking te stellen van de club. Dit was een gemeenschappelijke beslissing tussen KMSK Deinze en Takahisa Shiraishi."

De 46-jarige Shiraishi was nog maar sinds deze zomer aan de slag in Deinze. De seizoensstart was echter niet wat zowel trainer als club voor ogen hadden. Deinze bengelt na zes speeldagen onderaan, op de elfde en voorlaatste plaats, met amper 5 punten. De laatste drie competitiewedstrijden werden allen verloren.

Deinze benadrukt wel dat het werk van Shiraishi in die paar maanden geapprecieerd werd. "Hij heeft veel bijgedragen aan de voetbalstructuur in de club." Het is nog niet bekend wie zijn opvolger zal worden en de taak krijgt om de ploeg naar een hogere positie in het klassement te stuwen.