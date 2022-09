Patrick Goots geeft zijn mening over transfer van Dieumerci Mbokani

SK Beveren haalde eerder deze week Dieumerci Mbokani terug naar ons land. Analist Patrick Goots geeft zijn mening over die transfer.

Dieumerci Mbokani keert terug naar België en gaat in de Challenger Pro League aan de slag bij SK Beveren. En dat op 36-jarige leeftijd.

“Mbo is een van de beste targetspitsen die de jongste decennia op onze velden heeft rondgelopen. Ik ben er 90% van overtuigd - geen 100, gezien zijn leeftijd - dat hij een belangrijke rol gaat spelen in de promotiestrijd”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

“Hij maakt iedereen in de ploeg beter. Ik denk dat Wim De Decker na die moeizame competitiestart met 9 op 18 ontzettend blij is dat hij iemand van dat kaliber erbij heeft.”