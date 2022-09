Ex-voorzitter van de voetbalbond van El Salvador veroordeeld door grootschalig omkoopschandaal FIFA

Reynaldo Vasquez, een oud-voorzitter van de voetbalbond van El Salvador, is veroordeeld vanwege betrokkenheid van een grootschalig omkoopschandaal bij de FIFA. De feiten dateren al uit 2015, toen Sepp Blatter werd herkozen tot voorzitter van de FIFA, maar enkele dagen later onder druk opstapte.

Kort voor de voorzittersverkiezingen bij de FIFA in 2015 werden heel wat bobo's uit Midden- en Zuid-Amerika opgepakt. Sepp Blatter werd toen herkozen, maar onder grote druk stapte hij enkele dagen later op onder grote druk.

Sindsdien onderzoekt de Amerikaanse justitie een grootschalig omkoopschandaal bij de FIFA. Ondertussen bekenden al 27 personen en waren al verschillende veroordelingen.

Onder meer Reynaldo Vasquez, voormalig voorziiter van de voetbalbond van El Salvador, bekende vorig jaar. Donderdag werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 maanden. Ook moet hij een bedrag van 356 000 euro terugbetalen. Hij had dat gekregen om de mediarechten van WK-kwalificatiewedstrijden te verkrijgen.

Eerder werd Vasquez al eens veroordeeld. In 2019 werd hij al levenslang geschorst door de FIFA en kreeg hij een boete van 490 000 euro. In eigen land kreeg hij in maart 2017 een gevangenisstraf van 8 jaar door de verduistering van 407 000 euro aan socialezekerheidsbijdragen.