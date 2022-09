Peru én Chili willen via TAS Ecuador weg houden van het WK na gesjoemel

Peru en Chili trekken naar het TAS in de zaak rond rechtsachter Castillo van Ecuador.

Peru en Chili starten een zaak bij het sporttribunaal TAS omdat Ecuador zou gesjoemeld hebben met de identiteit van een speler. Rechtsachter Byron Castillo zou volgens Peru en Chili eigenlijk een Colombiaan zijn en hij is drie jaar ouders dan hij zelf zegt.

De Chileense voetbalbond diende daarom een klacht in bij de FIFA en legde bewijsmateriaal neer met onder meer registratiedocumenten en een geboortecertificaat. Maar de FIFA verwierp die klacht. Daar laten Peru en Chili het dus niet bij, zij willen nog naar het WK in de plaats van Ecuador.

Peru werd vijfde in de kwalificaties en hoopt dat het bij een diskwalificatie van Ecuador naar het WK mag. Chili eindigde zevende in de WK-kwalificatie in Zuid-Amerika, maar wanneer de wedstrijden waarin Castillo speelde forfaitnederlagen worden voor Ecuador, dan zou Chili vierde eindigen en zich zo kwalificeren voor het WK.

Ecuador zit momenteel in Groep A met Nederland, Senegal en thuisland Qatar. Dat kan dus mogelijk nog Peru of Chili worden