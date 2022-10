Bundesliga: Meunier en Thorgan Hazard schuiven uit met Dortmund en leider Union Berlin lijdt eerste nederlaag

Nadat Bayern vrijdag uitpakte, hebben Dortmund en Union Berlin in de Bundesliga een uitschuiver begaan. Geen topdag dus voor Thomas Meunier en Thorgan Hazard.

Vier wedstrijden werden op deze zaterdag al afgewerkt in de Bundesliga. Vooral de verliespartijen van Borussio Dortmund en Union Berlin vallen op. Hieronder een overzicht.

Köln - Borussia Dortmund 3-2

Met Meunier aan de aftrap en Thorgan Hazard op de bank beginnen de Borussen aan hun opdracht in Keulen. Ze nemen de leiding via Brandt, maar na rust kantelt de partij via treffers van Kainz, Tiges en Ljubicic. De owngoal van Schmitz betekent de aansluitingstreffer. Verder dan dat geraakt Dortmund niet. Meunier speelde 90 minuten, Hazard viel in na een uur.

Eintracht Frankfurt - Union Berlin 2-0

Union Berlin had in de eerste zeven speeldagen nog geen enkele nederlaag geleden. Die reeks kwam ten einde op het veld van Frankfurt, de Europa League-winnaar van vorig seizoen. Götze en Lindstrøm toonden Frankfurt de weg naar de zege. Het kwam nog met tien te staan door het rood voor Kolo Muani, maar ook met een man minder stelde de thuisploeg de driepunter veilig.

Leipzig - Bochum 4-0

Een aangename namiddag voor het publiek in Leipzig, dat vlot de maat nam van Bochum. Werner en Nkunku maakten elk twee doelpunten. Laatstgenoemde had van op de stip voor een marge van twee doelpunten gezorgd. Die werd na rust nog verdubbeld.

Wolfsburg - Stuttgart 3-2

Belangrijke overwinning voor Wolfsburg, dat zo weggeraakt van de laatste plaats. Maroush wiste de 0-1 van bezoeker Guirassy meteen uit. Nadien maakte Arnold de 2-1 en Mavropanos de 2-2. Daar leek het lange tijd bij te blijven. In de 91ste minuut kroonde Gerhardt zich tot de held van Wolfsburg. Casteels stond onder de lat bij de Wolven.