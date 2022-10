Mbokani "kan nog enkele jaren mee" en kijkt uit naar match tegen Antwerp: "Dat wordt toch een beetje speciaal"

Dieumerci Mbokani wil bij SK Beveren alles uit de kast halen om te laten zien dat hij nog niet versleten is. En hij wil promoveren om zijn kunstjes nog eens in 1A te laten zien, want Beveren heeft een optie op een extra seizoen genomen.

De aanwezigheid van trainer Wim De Decker had een grote impact op zijn beslissing. De 36-jarige spits zweert dat hij ook in de Challenger Pro League zal doen wat hij al heel zijn carrière doet: goals maken. "Ik kan nog enkele jaren voetballen, al hangt dat ook van mijn lichaam af. Maar hoe ik mij momenteel voel, kan ik nog wel even doorgaan. Waarom zou dat niet meer lukken op mijn leeftijd?", vraagt hij zich af in GvA. "Er zijn genoeg spelers die dat wekelijks bewijzen. De recuperatie na elke training verloopt goed. We zien dus wel wat de toekomst brengt. De bekermatch tegen Antwerp? Het is mijn ex-club en ik heb er veel mooie momenten beleefd. Misschien wordt het dan toch een beetje speciaal."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg SK Beveren - Lierse Kempenzonen live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (02/10).