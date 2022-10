Manchester City speelt Manchester United al voor de rust zoek, Haaland maakt derde hattrick op rij in Etihad Stadium

De Manchester-derby is een spektabel geworden met maar liefst negen doelpunten.

In de Manchester-derby begon Manchester City verschroeiend. Al na acht minuten stond het op voorsprong na een goal van Phil Foden. Na een half uur was het dan tijd voor het koningskoppel De Bruyne-Haaland. Met twee assists zette De Bruyne de Noor op weg naar twee goals in drie minuten.

Phil Foden wilde niet achter blijven en voor de rust scoorde hij zijn tweede. Manchester United stond bij de rust al vier goals in het krijt. Tien minuten na de rust kon United toch eens scoren via Antony.

Maar zowel Haaland als Foden vonden de vernedering toen nog niet groot genoeg. Ze scoorden elk nog een keer en maakten zo beide een hattrick, voor Haaland al de derde op rij.

Manchester United kon in het slot nog twee keer tegen scoren via Anthony Martial, de tweede op penalty. Manchester City speelde United in het burenduel dus helemaal zoek, maar zal toch minder gelukkig zijn met de twee late tegengoals.

Bekijk hieronder enkele van de vele goals