📷 Nieuw trainersontslag in de Premier League is een feit

Sinds juni 2021 was Lage trainer bij de Wolves. In zijn eerste seizoen leidde hij de ploeg naar de tiende plaats en werd hij zelfs een keer uitgeroepen tot Manager van de Maand.

Zaterdag werd met 2-0 verloren van West Ham en dat werd de spreekwoordelijke druppel. De club telde na 8 speeldagen maar 6 punten en stond 18de op 20 ploegen.

“Bruno is een uitstekende coach, een hardwerkende en toegewijde manager, en een warme, wijze en eerlijke man. Hij en zijn staf zijn een plezier geweest om mee samen te werken gedurende hun tijd bij Wolves, dus het is met veel verdriet dat we deze moeilijke beslissing hebben moeten nemen”, zei voorzitter Jeff Shi.

“Ik heb eerlijk gezegd geen twijfels over Bruno's capaciteiten, en ik weet zeker dat hij elders zal slagen, maar de vorm en prestaties van het team in de afgelopen maanden betekenen dat we geen andere keuze hebben dan te handelen. Namens iedereen bij Wolves wil ik Bruno en zijn coaching team bedanken voor al hun inspanningen gedurende hun tijd bij de club, en wens hen het allerbeste voor de toekomst.”

Wolves have parted company with head coach Bruno Lage.



We would like to thank Bruno and his coaching team for their efforts during their time at the club and wish them the very best for the future.