Steven Defour na verlies in Brugge: "Ze hebben de kwaliteiten om zo'n foutjes af te straffen"

Steven Defour stond gisteren langs de zijlijn van KV Mechelen, hij kon niet voorkomen dat zijn troepen met 3-0 gingen verliezen tegen landskampioen Club Brugge.

Volgens Steven Defour, die de geschorste Buijs verving, speelde Malinwa een goede eerste helft maar werden ze op kleine foutjes afgerekend: "Onze eerste helft was echt goed. We hebben een goed blok gevormd en weinig kansen weggegeven, maar op hun eerste goal stonden we positioneel slecht en zo'n fouten worden hier afgestraft. In de kleedkamer hebben we erop gehamerd dat de momenten in balbezit beter moesten. We slikken al vrij snel dat tweede doelpunt en dan moet je risico's beginnen nemen waardoor we meer ruimte lieten. Je weet dat Club Brugge de kwaliteiten heeft om die ruimtes te benutten. Offensief hebben we in de tweede helft veel te weinig gecreëerd."