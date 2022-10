Atlético-coach Simeone onder de indruk van "héél sterk" Club Brugge: "Vind dat mooi om te zien"

Atlético Madrid komt dinsdag op bezoek bij Club Brugge in de Champions League.

Club Brugge speelde in 2018 al twee keer tegen Atlético Madrid in de groepsfase van de Champions League. Het speelde toen 0-0 gelijk in Jan Breydel, in Madrid verloor het met 3-1. Club Brugge staat nu na twee speeldagen en overwinningen tegen Bayer Leverkusen en Porto aan de leiding in zijn groep, Atlético volgt op drie punten.

Ook Diego Simeone, de trainer van Atlético Madrid, is onder de indruk. “Club zorgt voor veel pressing en offensieve dynamiek. Ik vind dat trouwens mooi om te zien. Die offensieve kwaliteiten zorgden ervoor dat ze vier keer gescoord hebben op Porto. En gewonnen hebben tegen Leverkusen”, zei Simeone op zijn persconferentie.

Heel wat Spaanse journalisten hadden ook aandacht voor het systeem van Atlético, dat tegen Sevilla met drie aanvallers en Witsel op het middenveld. “Ik heb nog nooit een vast systeem gehad”, zei Simeone daarop. “Wie mij kent, weet dat ik mij aanpas aan de tegenstander. Dus ook aan Club Brugge dinsdag.”

Benieuwd hoe Simeone zijn troepen gaat opstellen. Simeone weet dat Club Brugge "héél, héél sterk" zal zijn.