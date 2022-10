Anderlechtfan is duidelijk: "Ambitieus zijn, maar er is wel een serieuze coach nodig"

Stijn Baert, prof arbeidsrecht en econoom, is fan van Anderlecht, maar heeft sinds 2019 geen abonnement meer op het Lotto Park.

In 2019 schreef Anderlecht in een open brief dat het pas vanaf 2022 zou meespelen voor de titel in de Jupiler Pro League. Baert zegde prompt zijn abonnement op. Die titel lijkt er echter nog altijd niet in te zitten.

“Al die andere wedstrijden waren dus gewoon oefenmatchen”, zegt Baert aan Het Nieuwsblad. “Wel, ik heb het gevoel dat Anderlecht nu nog elke week oefenduels aan het afwerken is. Ik hoor Felice Mazzu zeggen dat hij vooruitgang ziet, maar eerlijk: ik en vele fans zien dat helemaal niet.”

Talenten worden volgens Baert niet uitgespeeld zoals dat hoort. “Duranville is ons grootste talent, maar hij moet als wingback aantreden in een 3-5-2. Zo verspeel je al zijn offensieve kwaliteiten. In mijn ogen past deze trainer niet bij het DNA van Anderlecht.”

Al was Baert ook geen fan van Kompany. “Ik vond zijn discours te filosofisch en te hoogdravend voor een kleedkamer die schaapachtig luisterde. Wat mij betreft, moet er een toptrainer komen met voldoende ervaring in een grote competitie. Ik weet dat Marc Coucke, Wouter Vandenhaute en Peter Verbeke ambitieus zijn, maar er is wel een serieuze coach nodig.”