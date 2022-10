Carlo Ancelotti spreekt zich uit over Eden Hazard: "Hij kent de situatie heel goed"

Carlo Ancelotti heeft tijdens de persconferentie in de aanloop naar de CL-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk nog eens bij de situatie van Eden Hazard stilgestaan.

"Hij kent de situatie heel goed", vertelde Carlo Ancelotti over Eden Hazard. "Elke speler van Real Madrid kent zijn situatie goed. Ook is er hier veel concurrentie."

Hazard zal bij Ancelotti moeten bewijzen dat hij het verdient om meer te spelen. Op dit moment speelde Hazard al 158 minuten voor Real Madrid. Dat is weinig met het oog op het WK in Qatar.

Nochtans had Ancelotti in het begin van het seizoen verteld dat Hazard dit seizoen meer minuten zal krijgen dan vorig seizoen. Toen speelde hij voor Real 903 minuten. Op dit moment is hij daar nog ver van verwijderd.