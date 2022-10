Erling Haaland heeft lof voor Kevin De Bruyne: "Zijn passes zijn waanzinnig"

Sinds dit seizoen spelen Erling Haaland en Kevin De Bruyne samen bij Manchester City. Haaland liet op de website van de club weten dat hij duidelijk zich in zijn sas voelt.

Erling Haaland scoorde al 14 keer in de Premier League. 4 keer was dat op assist van Kevin De Bruyne. Haaland is ook vol lof van de Belgische middenvelder. "Die passes zijn waanzinnig van hem", vertelde Haaland op de website van Manchester City. "Ook vinden we elkaar blindelings. Onze chemie voelt zo natuurlijk aan ondanks we nog maar 4 maanden met elkaar spelen."

Naast De Bruyne had Haaland het ook over zijn andere ploegmaats: "Er is De Bruyne, maar je mag ook de anderen niet vergeten. Ook over hen kan ik een hele dag spreken. Er is meer dan De Bruyne bij de ploeg."