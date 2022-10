Manchester United geeft Cristiano Ronaldo dan toch zijn zin

Afgelopen weekend kwam Cristiano Ronaldo niet tot spelen toe in de derby met City die met 6-3 werd verloren.

Het contract van Cristiano Ronaldo loopt midden volgend jaar af. Ronaldo wilde tijdens de zomermercato al vertrekken, maar dat liet Manchester United niet toe.

Volgens The Telegraph was het enige concrete bod van het Saoedische Al-Hilal, maar Ronaldo had zijn zinnen op een ploeg uit de Champions League gezet en ging niet op dat voorstel in.

De Britse krant schrijft nu dat Erik ten Hag groen licht gegeven heeft om de Portugees tijdens de wintermercato van de hand te doen. Al zal daar wel een stevige transfersom tegenover moeten staan...