Na hattrick op Anfield nu titularis bij Rode Duivels, of is het al te laat? "Bondscoach heeft Trossard geschoffeerd"

Met zijn hattrick op Anfield bewees Leandro Trossard klaar te zijn om titularis bij de Rode Duivels te kunnen worden. Het is alleen de vraag of hij dat al niet lang had moeten zijn.

In Extra Time ging het alvast ook over dé man van het weekend. "Hij is echt in bloedvorm. Ik kan niet verklaren waarom Eden Hazard tegen Wales en Nederland mocht spelen. Het grote probleem is dat je dat niet meer kunt herstellen", meent Filip Joos.

Hazard kreeg voorkeur

De analist legde verder uit wat hij daarmee bedoelde. "Als bondscoach heb je getoond: eigenlijk heb ik toch niet dat vertrouwen in jou, want ik verkies de eeuwige bankzitter van de voorbije jaren boven jou in 2 toch niet onbelangrijke wedstrijden."

Er zou dus al een deukje in de relatie tussen trainer en speler kunnen zitten. "Je hebt hem ergens toch al geschoffeerd", besluit Joos, die vreest dat we niet meer die echt losse Trossard zouden zien, zelfs indien Martínez hem toch nog opstelt.